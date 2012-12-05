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Ombudsman Ömeroğlu Meclis'te yemin etti, CHP'liler 'Akbudsman' dövizleri açtı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görevine resmen başladı

05 Aralık 2012 18:45

Meclis’te yemin ederek Kamu Başdenetçiliği görevine başlayan Mehmet Nihat Ömeroğlu, CHP’li vekiller tarafından protesto edildi. CHP'liler  Ömeroğlu’nun fotoğrafının olduğu "Akbudsman" yazan dövizleri havaya kaldırdı.

CHP’li Milletvekilleri, Genel Kurul salonuna gelen Mehmet Nihat Ömeroğlu’nu sırtlarını dönerek protesto etti.

Bazı CHP'liler de sıra kapaklarına vurarak protestoya katıldı.

Ömeroğlu, yemin töreni sonrasında yaptığı açıklamada CHP'li vekillerin protestosuna ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken "Milletvekilleri özgürdür" demekle yetindi.

 

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AkbudsmanKamu BaşdenetçiliğichpakpOmbudsman

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