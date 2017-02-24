Ombudsman: FETÖ'yle ilgili 600 başvuru var

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' şüphesiyle idari kararla ihraç edilen 600 kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikâyet başvurusunda bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "KHK’larla FETÖ şüphesiyle ihraç edilen kamu mensupları bize gelemiyor. Çünkü KHK ile ihraçlar bizim alanımıza girmiyor. Ancak FETÖ şüphesiyle idari kararla ihraç edilen ve bize başvuran 600 kişi var" dedi.

Malkoç, Hürriyet’ten Erdinç Çelikan'a 'FETÖ' dosyalarını inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda MİT dahil her kurumdan dosya talep ediyoruz" dedi.

Malkoç, OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle 'FETÖ' şüphesiyle kamudan ihraç edilenler hakkında açıklamalarda bulundu.

KHK’lar alanımız değil

Malkoç, “KHK’larla FETÖ şüphesiyle ihraç edilen kamu mensupları bize gelemiyor. Çünkü KHK ile ihraçlar bizim alanımıza girmiyor. Yasama faaliyeti sayılıyor. Ancak FETÖ şüphesiyle idari kararla ihraç edilen ve bize başvuran 600 kişi var” dedi. 600 kişinin durumuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten Malkoç, şunları söyledi:

"Şu anda şikâyet başvurularını inceliyoruz. İnceleme süresi bitince kararları kamuoyuna açıklayacağız. Dosyalar bize gelince zaman aşımı donuyor. Bu konuda 6 ay karar verme süremiz var. MİT dahil her kurumdan dosya isteme yetkimiz var. Bizim aldığımız kararlar tavsiye niteliğinde. Karar dosyalarımızı idareler ve vatandaşlar mahkemelerde delil olarak kullanabiliyor. Kararlarımızı uygulamayan kurumları televizyon, gazete, internet gibi yollarla kamuoyuna açıklayacağız. Karara uymayan yöneticileri de Meclis’e çağırıp neden uymadıklarını soracağız. Avrupa’da ombudsmanın kararlarını uygulama oranı yüzde 80’lere ulaşıyor. Bizde yüzde 25’ten başladı şu anda yüzde 42’ye çıktı. Biz bir anlamda vatandaş ile devlet arasındaki ilişkiyi yumuşatan bir denetim yapıyoruz.”

Ombudsman ziyareti

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Hürriyet’in Ankara Bürosu’nu ziyaret ederek Ankara Temsilcisi Hande Fırat’la görüşürken, ihraçlara ilişkin 'FETÖ' başvuruları hakkında da bilgi verdi.