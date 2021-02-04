Omar Elabdellaoui’nin lisansı askıya alındı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>Galatasaray</strong>'da, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan <strong>Omar Elabdellaoui</strong>, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.<br /><br />Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A takım listesinde bulunmadığı belirtildi.</p>\n<p>Galatasaray'ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.</p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fenerbahce-galatasaray-derbisine-dogru-son-54-macta-362-kart-gosterildi,930947" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru | Son 54 maçta 362 kart gösterildi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fenerbahce-son-5-yildir-kadikoy-de-galatasaray-i-yenemedi,930957" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fenerbahçe son 5 yıldır Kadıköy'de Galatasaray'ı yenemedi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fatih-terim-66-derbisine-cikiyor,930963" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fatih Terim 66. derbisine çıkıyor</a></strong></p>\n<hr />\n<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/3gEcvJg9pF4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>\n</body>\n</html>