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Spor

Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesinde takım arkadaşlarını ziyaret etti

20 Ocak 2021 14:42

Yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui, dün hastaneden taburcu oldu. Sarı-kırmızılı oyuncu, bugün oynanacak Denizlispor maçı öncesi takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Fatih Terim'in gözleri doldu

Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim’e ve takım arkadaşlarına başarılar diledi. Omar'a sarılan Fatih Terim'in duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüntülendi.

TIKLAYIN - Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, taburcu oldu

 

 

 

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