Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, taburcu oldu

Galatasaray Kulübü, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin bugün taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" denildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir'' ifadelerine yer verildi.Galatasaray Kulübü, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin bugün taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.