Omar Elabdellaoui'den Fatih Terim ve Domenec Torrent'e teşekkür

26 Aralık 2020'deki Trabzonspor maçından sonra ilk kez Göztepe deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Omar Elabdellaoui, 3-2 kazandıkları karşılaşma sonrasında Fatih Terim ve Domenec Torrent'e teşekkür etti.

Omar Elabdellaoui'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde

“Açıkçası zor zamanlardan geçtim. Zor bir sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi ikinci kez gerçekleştiriyormuşum gibi, ikinci kez futbola başlıyormuşum gibi bir duygu yarattı bende. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Başta ailem, eşim, çocuklarım, menajerim, Fatih hocam, tüm Galatasaray çalışanları, Domenec hoca, başkanımız, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımız bana hep destek oldular. Taraftarlarımız sağ olsunlar destek mesajlarını eksik etmediler. Tüm Türkiye bu konuda bana çok yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Uzun zaman sonra sahaya ilk çıkışında 3 puanı almak ayrıca mutluluk yarattı bende.”