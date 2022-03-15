Omar Elabdellaoui, 1.5 yıl sonra milli takıma davet edildi

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeniden milli takıma çağrıldı.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'ye milli takım kapıları yeniden açıldı. Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui, ciddi ameliyatlar geçirip uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Tecrübeli sağ bek, bir yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı. 30 yaşındaki savunmacı, takımının Slovakya ve Ermenistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer aldı. Omar, son olarak 1.5 yıl önce, 14.10.2020'de Kuzey İrlanda maçında milli formayı giymişti.