Olympique Lyon, Cenk Özkacar'ı OH Leuven'e kiraladı

Geçtiğimiz sezon başında Olympique Lyon'a transfer olan 20 yaşındaki Cenk Özkacar, Belçika temsilcisi OH Leuven'e kiralandı.

2020/2021 sezonu yaz transfer döneminde o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar, Belçika temsilcisi OH Leuven'e 1 yıllığına kiraladı.

Lyon ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk, Fransız ekibinde 1 maçta görev aldı.

Lyon'un Nisan 2021'de Fransa Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında karşılaştığı Monaco mücadelesine yedek başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 80. dakikada Leo Dubois'in yerine oyuna dahil olmuş ve Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu olmuştu.