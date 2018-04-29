İstanbul'da organize edilen Final Four'da finalde Olympiakos'u 80-64 yenen Fenerbahçe basketbolda Avrupa şampiyonu oldu. Ekbe Udoh, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fenerbahçe, final maçına da yine seyircisinin büyük desteği ve Real Madrid maçındaki ilk beşiyle başladı: Dixon-Bogdanovic-Kalinic-Udoh-Vesely.

Sarı Lacivertliler, maça mükemmel giren Kalinic'in arka arkaya üçlükleri ve Udoh'un pota altındaki müthiş savunması ile ilk 5 dakikada 8 sayı öne geçti, birinci periyotu da 26-18 önde kapattı.

Olympiakos ikinci periyotta benchden gelen oyuncularının iyi savunması ile Fenerbahçe'yi bir süre durdurdu ve farkı kapattı.

Ancak tıpkı Real Madrid maçında olduğu gibi bu dönemde yine Bogdanovic sahneye çıktı ve arka arkaya bulduğu sayılarla Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 39-34 önde bitirmesinde önemli pay sahibi oldu.

Üçüncü periyotta ise Bogdanovic 3 faulle kenarda olduğu için Sarı Lacivertlilerin hücüm organizasyonu bir süre aksadı.

Ancak Udoh pota altında arka arkaya yaptığı bloklarla yine takımın lideriydi ve Fenerbahçe'nin yine farkı açıp son periyoda da 60-48 önde girmesinde büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe, son periyotta Olympiakos'un farkı azaltmasına izin vermedi ve son dakikalarını yine İzmir Marşı eşliğinde oynadığı finali 80-64 kazanarak basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazanan ilk Türk kulübü oldu.

Fenerbahçe'nin coachu Zeljko Obradovic de 5 farklı takımla 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe'de turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Udoh maçı 10 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 5 blokla tamamladı.

Bogdanovic (17 sayı, 5 ribaund), Kalinic (17 sayı, 5 ribaund, 5 asist), Datome (11 sayı, 6 ribaund) ve Vesely (8 sayı, 8 ribaund) de finalde öne çıkan diğer oyuncular oldu.

Olympiakos'da ise en skorer isim 14 sayı ile Birch oldu. Militinov 10 sayı atarken, Fenerbahçe'nin çok iyi durdurduğu kaptan Spanoulis karşılaşmayı 9 sayı ve 8 asistle tamamladı.

Final öncesi oynanan maçta Real Madrid'i 94-70 yenen geçen yılın şampiyonu CSKA Moskova ise üçüncü oldu.

2017-2018 sezonunun Final Four'u ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak.