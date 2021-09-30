Olympiakos'un sahibi Marinakis: İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi; bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi" derken "Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yunan ekibinin sahibi Vangelis Marinakis tepki çeken sözler kullandı.

Sporx'te yer alan habere göre Marikanis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim, 'Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz" ifadelerini kullandı

"Tüm Yunan halkına adıyorum"

Zaferi Yunan halkına adadığını söyleyen Marikanis, "Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" dedi.