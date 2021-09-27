Olympiakos kazandı, Valbuena Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena, perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi sarı-lacivertlilere mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde" diye yazdı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti.

4. haftası oynanan ligde deplasmanda Asteras Tripolis ile karşılaşan Olympiakos, 7. dakikada Tiquinho, 23. dakikada ise Aguibou Camara'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Olympiakos, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken maçın ardından eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan iddialı bir açıklama geldi.

Perşembe akşamı Kadıköy'e dönecek olan Fransız yıldız, teknik direktör Pedro Martins tarafından bu maçta dinlendirildi.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde" dedi.

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.45'te başlayacak.