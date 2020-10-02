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Spor

Olympiakos, Bruma'yı kiraladı

02 Ekim 2020 13:57

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, PSV forması giyen Galatasaray'ın eski Portekizli kanat oyuncusu Bruma'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Olympiakos, Bruma transferini tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Portekizli kanat oyuncusunun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü PSV Eindhoven'la anlaşmaya vardı.

Olympiakos'un kanat bölgesi için Beşiktaş'tan N'Koudou, Fenerbahçe'den ise Rodrigues'le ilgilendiği iddia ediliyordu.

Bruma, 2017 yazında Galatasaray'dan 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e, 2019 yazında ise Leipzig'den 12 milyon Euro karşılığında PSV'ye transfer olmuştu.

25 yaşındaki oyuncu son takımı PSV'de 35 maçta görev aldı ve 5 gol - 6 asist üretti.

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