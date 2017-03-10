Olympiakos-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, önceki turda Osmanlıspor’u eleyen Yunanistan ekibi Olympiakos’a konuk oluyor.

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Aboubakar

Olympiakos: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard.

Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.

Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.

58 sezon sonra rakip oldular

Beşiktaş ile Olympiakos, 58 sezon sonra resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki ekip rakip olurken, Yunanistan temsilcisinin sahaya çıkmaması sonrası siyah-beyazlı ekip hükmen galip ilan edilmişti.

Her iki ekip, iki kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2015 yılında Atina'daki hazırlık maçında Olympiakos, Beşiktaş'a 2-1 üstünlük sağladı. Beşiktaş ise bu sezon öncesinde Vodafone Arena'da oynanan dostluk mücadelesinde rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak

Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Ligde üst üste 3 karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlı takım, Avrupa kupasında ise Hapoel Beer-Sheva'yı iki maçta da mağlup etti.

Olympiakos, ikinci kez Türk takımlarına karş​ı

Olympiakos bu sezon ikinci kez bir Türk takımına rakip olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor ile eşleşen Yunanistan temsilcisi, sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalmasına rağmen Ankara'daki mücadeleyi 3-0 kazanarak son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Olympiakos'ta kırmızı kart cezalısı Bruno Viana ilk maçta görev alamayacak. Yunan ekibinde Alberto Botia ile Diogo Figueiras ise sarı kart sınırında bulunuyor.