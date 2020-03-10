Olympiakos Başkanı Marinakis, Koronavirüs olduğunu açıkladı

Yunanistan takımlarından Olympiakos'un başkanı ve İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, Koronavirüs kaptığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Instagram hesabından açıklama yapan 52 yaşındaki Marinakis, "Son günlerde ortalıkta dolaşan virüs bana da musallat oldu ve bu konuda halkı bilgilendirmek zorunda kaldım. Gerekli tüm önlemleri aldım" dedi.

Durumunun kötü olmadığını söyleyen Marinakis, "Kendimi iyi hissediyorum ve doktorların talimatlarına uyuyorum. Tüm vatandaşlara da aynısını yapmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Hızlı şekilde iyileşmeyi diliyorum" şeklinde konuştu.