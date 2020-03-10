Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'de Koronavirüs tespit edildi
10 Mart 2020 14:44
Yunanistan takımlarından Olympiakos'un başkanı ve İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın da sahibi olan Evangelos Marinakis'de Koronavirüs (Kovid-19)tespit edildi.
Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’un başkanı ve İngiliz kulübü Nottingham Forest’ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
Konuyla ilgili olarak Instagram hesabından açıklama yapan 52 yaşındaki Marinakis, “Son günlerde ortalıkta dolaşan virüs bana da musallat oldu ve bu konuda halkı bilgilendirmek zorunda kaldım. Gerekli tüm önlemleri aldım” dedi.