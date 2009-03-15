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Yaşam

Ölümüne top koşturuyorlar

Hayallerinin peşinde top koşturan 84 çocuk antrenmana kamyon kasasında her gün ölüm yolculuğu yapıyor.

15 Mart 2009 02:00

Hayallerinin peşinde top koşturan 84 çocuk antrenmana kamyon kasasında her gün ölüm yolculuğu yapıyor.

Akşam gazetesinin haberine göre; Adana'da objektiflere yansıyan bir görüntü hayli çarpıcıydı. Bir kamyonetin kasasına tıka basa doldurulmuş onlarca çocuk. Kazayı, ölümü hiçe sayarcasına yolculuk ediyorlar. Kim bu çocuklar?

Amatör Lig'de mücadele eden Narlıca'daki Kurtuluş Spor Kulübü, 6-15 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz futbol eğitimi veriyor. Kamyon kasasındaki çocuklar da kulübün geleceği. Futbol tutkunu çocuklar her gün birbirlerini ezercesine bu ölüm yolculuğuna çıkıyor. Gidiş-dönüş tam 30 km. Olası bir facia her an kapıda. Kulübün bir tesisi yok. Antrenman sahası da. Boş bir tarlada futbol oynamaya çalışıyorlar. Kulüp, Narlıca Mahallesi'ndeki esnaf ve hayırseverlerin desteği ile faaliyet gösteriyor.

Yönetim, yetenekli futbolcular yetiştirip, satarak bir tesise kavuşma amacında.
Kulüp yöneticileri 'Bizim de içimize sinmiyor ama çaresiziz. Zor şartlarda gençlere spor yaptırmaya çalışıyoruz. Pikap da bir hayırseverin. Bu olmazsa antremana gidemeyiz' diyorlar. Destek alamadıklarından dert yanıyorlar. Teknik Direktör İbrahim Tüten, bazı işadamlarından araç ve tesis konusunda sözler aldıklarını ancak hiçbirinin yerine getirilmediğini dile getirerek, 'Kendi imkanımızla ancak bu kadar oluyor. Destek bekliyoruz' dedi.

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