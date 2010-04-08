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Yaşam

Ölümün ışığı karbondioksitmiş!

Ölümün kıyısından yaşama dönenlerin gördüğü ışığın nedeni bulundu. Uzmanlara göre o sırada kandaki karbondioksit oranı yükseliyor ve ışı

08 Nisan 2010 03:00

Ölümün kıyısından yaşama dönenlerin gördüğü ışığın nedeni bulundu. Uzmanlara göre o sırada kandaki karbondioksit oranı yükseliyor ve ışık yanıyor!

Ölümden dönen kişilerin anlattığı "ışık görme, kendini huzurlu hissetme" gibi "ulvi deneyimlerin" aslında bu sırada kandaki karbondioksit oranının yükselmesinden kaynaklanıyor olabileceği belirlendi. Slovenya'da yapılan araştırmada kalp krizi vakaları incelendi. Kriz geçirip kurtulan 52 kişiden 11'i, ölüme yaklaştıklarında ulvi deneyimler yaşadıklarını söyledi. Bu kişilerin yaş, cinsiyet gibi özellikleri ve kullandıkları ilaçlar karşılaştırıldı. Tüm bu etkenler arasında bir bağlantı görülmezken, bu kişilerin ortak noktalarının, "ölüme yaklaşma anında" kanlarındaki karbondioksit oranının yükselmesi olduğu tespit edildi.

MARİBOR Üniversitesi tarafından yapılan araştırma "Critical Care" isimli tıp dergisinde yayımlandı. Araştırmalar, kalp krizi geçirip kurtulanların yaklaşık yüzde 23'ünün "ışık görme" gibi deneyimler yaşadığını gösteriyordu. Bu deneyimlere fiziksel ya da psikolojik etkenlerin mi, yoksa "doğaüstü bir gücün" mü yol açtığı ise tartışma konusuydu. ABD'deki "Ölüme Yaklaşma Tecrübesi Araştırma Vakfı"nın internet sitesine yazılan mesajlara göre ise ölümden dönenler ölen yakınlarını gördüklerini, yoğun bir ışık tarafından çevrelendiklerini, neşe içinde uçtuklarını, bedenlerine dışarıdan baktıklarını anlatıyor.

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