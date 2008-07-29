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Kültür-Sanat

Ölümün gölgesinde 19 yıl

Şeytan Ayetleri’nin yazarı, hakkında verilen ölüm fetvasıyla yaşadığı 19 yılı kitaplaştırabileceğini söyledi.

29 Temmuz 2008 03:00

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, ölüm fetvasıyla yaşadığı 19 yılı anlatan bir kitap yazabileceğini söyledi.

"Şeytan Ayetleri" kitabı nedeniyle İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Humeyni'nin 14 Şubat 1989'da hakkında ölüm fetvası verdiği 61 yaşındaki yazar Salman Rüşdi, "O dönemde buna katlanmak, işin içinden çıkmak zordu. Ama şimdi anlatacak bir şeyler olduğunu düşünüyorum. İnsanlar beni bu hikayeyi yazmaya teşvik ediyor, belki de yaparım" dedi.

Fetvanın ardından Salman Rüşdi, saklanarak yaşamak durumunda kalmış, halk içine pek az çıkmıştı. İran'da fetva hala geçerli. İngiltere Kraliçesi Elizabeth yazarı "şövalye" yapmış, bu da Müslüman ülkelerini kızdırmıştı.

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