"Ölümü yakından gördüm" diyen Nejat İşler, sette gözyaşlarına engel olamadı

Bodrum Masalı dizisi ile ekranlara geri dönen Nejat İşler, bir sahnenin çekimleri Ocak 2014'te kaldırıldığı hastanede yapılınca duygusal anlar yaşadı.

Posta'da yer alan habere göre, dizinin bir sahnesi Nejat İşler'in Ocak 2014'te kaldırıldığı ve ilk tedavisinin yapıldığı hastanede çekildi. "Ölmeye yattığım, ölümü yakından gördüğüm hastanede çekim yapıldı" diyen Nejat İşler, çekimler sırasında duygulanarak ağladı.

Hastalığının ardından uzun süre komada kalan ve aylar sonra taburcu olan Nejat İşler, 4 yıllık kuralını bozmuş Kanal D'de ekrana gelen 'Bodrum Masalı'nm kadrosuna şubat ayında dahil olmuştu.