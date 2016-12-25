Ölümü beklerken zatürreye savaş açtı; 6 günde 2,5 milyon Euro topladı

Hollanda'nın Eindhoven kenti yakınlarındaki Hapert kasabasında yaşayan 6 yaşındaki Tijn Kolsteren'i geçen haftaya kadar kimse tanımıyordu.

Bugün ise, dünya çapında milyonlarca insanın kalbini kazanan bir "kahraman"a dönüştü.

Bir yıldan az ömrü kaldığı belirtilen beyin kökü kanseri hastası Tijn, dünya çapında her yıl 900 bin çocuğun ölümüne yol açan zatürreyle mücadele için, altı günde 2,5 milyon euro topladı.

Hollanda'da her Noel döneminde düzenlenen geleneksel yardım organizasyonu, bu yıl dünya genelinde zatürre kaynaklı çocuk ölümleriyle mücadele amacıyla gerçekleştirildi.

Bir radyo kanalının öncülüğünde yardım toplamak için hazırlanan "cam ev" bu yıl Breda kentinde kuruldu.

Cam evin konuklarından birisi de sarı saçlı, yeşil gözlü etrafı kendine güvenen bakışlarla süzen 6 yaşındaki Tijn Kolstren'di.

Breda yakınlarındaki Hapert kasabasında yaşayan Tijn, çok nadir görülen beyin kökü kanseri hastası. Doktorlara göre, en fazla 1 yıllık ömrü kaldı.

Durumunun farkında. Doktoruna, "Ben yetişkin biri olabilecek miyim?" diye sormuş. Doktor, açık bir dille, "Hayır, olamayacaksın" yanıtını vermiş.

Babası Gerrit Kolstren'in dyişiyle, o andan itibaren geriye saymaya başlamış. Zatürre kaynaklı çocuk ölümleriyle mücadele amacıyla düzenlenen kampanyayı öğrenince, ailesine kendisinin de katılmak istediğini söylemiş.

Kız arkadaşı Sanne'nin makyaj kutusu ile oynamayı seven Tijn, kampanya sırasında bağış yapan herkesin bir tırnağına oje sürmeye karar vermiş.

Hedefi en az 100 euro bağış toplamak olan Tijn, kendine aynı zamanda "boş vermek" anlamında bir deyim olan "boyamak" (Lak aan!) sözcüğünü slogan olarak seçmiş.

Yaşından büyük tavırları ile yerel basının ilgisini çeken Tijn'ın sloganı kısa sürede Hollanda genelinde sosyal medyanın gündemine girdi.

Kampanya o kadar büyük ilgi gördü ki, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen Cuma akşamı Breda'ya giderek Tijn'ın kampanyasına destek verdi.

Rutte, Cumartesi günü sabah 08.00'e kadar tam 12 saat boyunca cam eve gelenlerin tırnağını boyadı.

Wilders de oje sürdürdü

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de, Tijn'a tırnağını boyatan isimler arasındaydı.

Noel'den bir gün önce Cumartesi öğleden sonra sona eren kampanyada 100 euro hedefiyle yola çıkan Tijn, tam 2,5 milyon euro topladı. Bu yılki kampanyada Tijn'ın da katkılarıyla Hollanda genelinde 8 milyon euroya ulaşıldı.

Bu para Kızıl Haç tarafından dünya çapında her yıl 900 bin çocuğun ölümüne neden olan zatürreyle mücadele için kullanılacak.

Babası Gerrit Kolstren'e göre, Tijn belki gelecek Noel'i göremeyecek olabilir belki ama son bir haftada çok güzell zaman geçirdi.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten Kolsteren, Tijn'ın kalan sayılı günlerinde hayattan sadece zevk alması için çaba harcayacaklarını anlatıyor.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Noel'de yardımlaşma ve dayanışma duygusu öne çıkıyor.

İsa Peygamber'in doğumunu müjdeleyen Noel'de, "öleceği açıklanan" 6 yaşındaki Tijn, 21. Yüzyıl'ın en önemli yardımlaşma öykülerinden birine imza attı.