Ölümü beklerken iyileşti





T24- İngiltere’de doktorların 12 ay ömür biçtiği kanser hastası Brian Brooks (72) yeni yönteme kobay oldu ve iki günde iyileşti.





İngiltere’de kanser hastası Brian Brooks (72) için doktorlar en fazla 12 ay ömür biçmişti. Bağırsak ve karaciğer kanseri hastası Brooks artık kaybedecek bir şeyi olmadığından yeni geliştirilen bir yönteme kobay olmaya gönüllü oldu.





Üzerinde İngiliz Kanser Araştırmaları Kurumu tarafından geliştirilen “radyoembolizasyon” denendi. Kan damarlarına radyoaktif madde yerleştirilen bu yöntemle Brooks’un bağırsağını sarmış tümörler sadece 2 günde yok oldu. 4 ay sonra da karaciğeri tümörden arındı.