Ölümsüzlük sanal ortamda gerçek oluyor, ama 30 yıl sonra!

Bilim insanlarına göre teknoloji dünyasında hızlı atılan adımlar sayesinde, 30 yıl sonra insan beyni bilgisayarlara yüklenerek, ölümsüzlüğe ulaşacak.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, insanlığın daha büyük ısrar ve iştahla cevabını aradığı ‘ölümsüzlük’ dijital dünyada gerçek olacak. Bu büyük iddia, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google’un mühendislik direktörü Ray Kurzweil’a ait. Fütüristik bilim insanı Kurzweil, 30 yıl içerisinde, insan beyninin bilgisayarlara yüklenerek, dijital ölümsüzlüğe ulaşacağını savunuyor.



2045’te gerçek olacak



Rus milyarder Dimitri Itskov’un ABD, New York’ta düzenledği ‘Küresel Gelecekler 2045’ kongresinde bir sunum yapan Kurzweil, teknoloji dünyasının 30 yıl içerisinde nereye geleceğini anlattı. Kurzweil, her yıl kaydedilen teknolojik gelişme oranına bakıldığında, 2045’e gelindiğinde, teknolojinin insan beynini aşacağını savndu. Bu sayede zeka seviyemizin milyarlarca kat artacağını belirten Kurzweil, insan beyninin, tam anlamıyla bilgisayarlara yüklenebileceğini ve insanlığın dijital olarak ölümsüz olacağını ifade etti.

Fütürist mühendis, 2100 yılına kadar, vücudun biyolojik parçalarının, makinelerle yer değiştiriceğini de iddia ederken, “Bir tarihten sonra, bijolojik vücudumuz, makina parçalarıyla donanacak ve bir süre sonra tamamen biyolojik vücuttan çıakcağız” dedi.



Hastalıklara çare olacak



İnsanların yeni çevrelerine göre bir vücut formuna dönüşeceğini söyleyen Kurzweil, “Nano teknolojiyle gerçek gibi sanal vücutlar yaratacağız, bu sayede hastalıklara da çare bulunacak” şeklinde konuştu.

Konferansı düzenleyen Rus milyarder Itskov’un ölümsüzlüğe ulaşmaya çalıştığı Avatar projesine destek veren araştırmacılar, insan vücudunun hızla gelişen teknoloji sayesinde, biyolojik özelliğini kaybederek, makinalara dönüşeceğini savunuyor. Buna göre bir süre sonra ‘tekilliğe’ ulaşacak olan insan beyni de bu sayede bilgisayarlar kanalıyla sonsuza kadar saklanabilek.