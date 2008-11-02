Ölümsüzlük Mantarı'nın çayı yapıldı

ADANALI girişimci Mehmet Yüce, `ölümsüzlük mantarı' olarak da bilenen `Ganoderma lucidum' mantarının çayını üretti. Birçok kanser türü dahil, çok sayıda hastalığa şifa olduğu belirtilen mantar, Uzakdoğu ve ABD'den sonra Adana'da `GanoTürk' adıyla çay olarak piyasaya sunuldu.



Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) biyoteknoloji laboratuarında 2002'de ölümsüzlük mantarını üretmeyi başaran ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çolak'ın danışmanlığında, Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Akkuyu Köyü'nde tesis kurduklarını ve üniversite ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirten Mehmet Yüce, 250 metrekarelik tesiste ayda 150 kilogram `GanoTürk' ürettiklerini söyledi. `Ganoderma lucidum' mantarının hem yurtiçi, hem de yurtdışında aranan ürün olduğunu söyleyen Yüce, ölümsüzlük mantarının üretimini ve çayının yapımını şöyle anlattı:



``Öncelikle mantarın üretim yeri olan talaşı harmanlıyoruz. Daha sonra torbaladığımız talaşı 5 saat boyunca 121 derece sıcaklıkta sterilize ediyoruz. Tohumu talaşın içine yerleştirdikten sonra torbaları bir süre karanlık odada bekletip, zamanı gelince de meyve odasına alıyoruz. Meyveler toplanıp dilimleniyor ve kurutulup hiçbir katkı maddesi kullanılmadan paketleniyor. İlk kez bir firma tarafından piyasaya sürülen mantarın adının da Türk olmasını istedik. Bu yüzden mantar çayını `GanoTürk' olarak piyasaya sunduk. Kurutulmuş ölümsüzlük mantarı bir litre suya 2 gram atılıp, kaynatılarak içiliyor.''



Yüce, Kurutulmuş mantarının gramının yurt dışında ortalama 4 Euro'ya satıldığını, katkı maddesi kullanmadan hazırlanan `GanoTürk'ü ise 50 gramlık paketlerde 110 YTL, 100 gramlık paketlerde 210 YTL'den sattıklarını söyledi.



Sağlığa birçok yararı var



Prof. Dr. Ömer Çolak ise, mantarın Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından konvansiyonel (geleneksel) gastrointestinal kanser tedavilerinde paralel tedavi organizması olarak resmen kabul edildiğini vurgulayarak, Hepatit-C için de çok faydalı bir etkisi bulunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çolak şunları söyledi:



``Ayrıca mantarın en etkin özelliği tansiyon dengeleyici olmasıdır. Kolesterol düşürücü, bağışıklığı kuvvetlendirici, stresi yok edici, kan dolaşımını düzenleyici ve kan damarları içinde pıhtılaşmayı engelleyici, cinsel gücü arttırıcı etkileri sıralanabilir. Bunun yanında kan şekerini düzenleyici, antikanserojen etki, hatta saç güçlendirici ve çıkartıcı olarak da değerlendirilmektedir'' diye konuştu.



(AA)



