‘Ölümsüzlük mantarı’ geliyor

Çukurova Üniversitesi'nde 6 yıl önce deneme üretimine başlanan ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi olduğu belirtilen "Ganoderma Lucidum (Reishi)", "Kırmızı Reishi" olarak da bilinen mantar türünün seri üretimine başlandı.



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çolak, Latince adı "Ganoderma Lucidum" olan ve "ölümsüzlük mantarı" olarak tanınan mantar türünün Çin, Tayvan, Japonya ve ABD'de üretildiğini belirterek, mantarın üretim koşullarının dünya genelinde sır gibi saklandığını ifade etti.



Prof. Dr. Çolak, Reishi'yi ÇÜ bünyesinde 6 yıl önce laboratuvar ortamında yetiştirmeye başladıklarını, araştırma sonuçlarının başarılı olması nedeniyle yurt içi ve yurt dışında da ilgi odağı olduklarını söyledi.



Reishi ile yıllar önce Manyas Gölü'nün kirliliğinin yok edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda karşılaştığını belirten Çolak, şöyle devam etti:



"Araştırmalarım sonunda dünyada bir iki tane mantar türünün tıbbi açıdan diğer yenebilen mantarlara göre çok daha değerli olduğunu öğrendim ve bu mantarları araştırmaya yöneldim. Bu arada bunların doğada yetişenlerine ulaşmak da nasip oldu. Çukurova Üniversitesinin kampüsünde, Kapıdağ Yarımadası'nda, Bursa'da bu mantarlara ulaştım. Mantarlardan yola çıkarak laboratuvar koşullarında üretilen ve literatüre de giren çalışmalarımla bunların profesyonel olarak üretilebilirliğini ortaya koydum. Bu gelişmeden sonra 6 yıldır bu mantarla

ilgili çeşitli biyoteknolojik çalışmalar yürütüyorum."



Mantarlarla ilgili araştırmalarını doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte sürdürdüğünü dile getiren Çolak, amaçlarının "mantarın sağlıklı yaşam için ülke genelinde kullanılması" olduğunu söyledi.



Mantarın dünya genelinde 1985'ten bu yana sağlık üzerindeki etkisinin yoğun şekilde araştırılan en önemli bitki olduğunu söyleyen Çolak, mantarla ilgili yapılan uluslararası çalışmaların bulgularıyla ilgili "Sonuçlar, mantarın bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisinin bulunması nedeniyle sağlıklı bireyler tarafından kullanıldığında pek çok hastalıktan koruyucu etkisinin olduğu yönünde" diye konuştu.



Geçen yıl Tayvan'da mantar üzerinde 4 yıl süren bir çalışmanın sonuçları yayınlandığını, bunların bilinen yararlarla örtüştüğünü dile getiren Çolak, mantarın Japonya'da sağlık bakanlığından alınan ruhsatlarının bulunduğunu vurguladı.



Diğer hastalıklar



Ömer Çolak, Reishi'nin kanser, bazı kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon, yüksek kolestrol, alzaimer, diyabet, hepatit gibi hastalıklarda da bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisinin bulunduğunu savundu.



Çolak, "Bu konuda çok ciddi araştırmalar var. Bu konuda bilgi edinmek isteyenlerin internette özellikle yabancı sitelerde arama yapmalarını tavsiye ediyorum. Tıbbi dergilerde çok iyi bilgiler edinecekler. Türkçe sitelerde ise pek çok firma genellikle benim daha önce verdiğim beyanlardan veya tercümelerden yararlanıyor. Ancak yabancı sitelerde araştırmalara ulaşmak çok kolay" dedi.



ABD, Çin ve Japonya'da mantarın genellikle kendisinin satılmadığını, mantarın toz ya da hap şeklindeki sentezlerinin piyasada olduğunu belirten Çolak, şunları söyledi:



"Bu mantarın en iyi şekilde etki etmesi için meyvelerinin son derece iyi gelişmiş ve olgun meyveler olması lazım. Haplarda meyvenin hangi bölümünden yapıldığını bilemeyebilirsiniz. Siz farketmeden toz haline getirildiğinde bunun mantarın sapından mı meyvesinden mi yapıldığı kestirilemeyebilir. Ben, mantarın çayının hazırlanamadığı durumlarda hapların kullanımında sakınca görmüyorum ancak mümkünse mantarın kendisini alsınlar."



Yerli mantarlar çıktı



ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çolak, bu mantarların tohumlarından ürün elde edilmesi için bir firmaya danışmanlık yapmaya başladığını bildirerek, bu firmanın kurutulmuş mantarları "Ganoturk" adıyla bazı şehirlerde satışa sunduğunu aktardı.



Çolak, danışmanlığını yaptığı şirketin uluslararası "lucidium ganoderma" lisansına sahip olduğunu ve bu nedenle diğer ülkelerde üretilen mantarlardan herhangi bir farkının bulunmadığını söyledi.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan ürünün tüm resmi izinlerinin alındığını belirten Çolak, mantarı sağlıklı insanların da rahatlıkla kullanabileceğini, mantarın en iyi etkisinin de 2 saat kaynatılıp suyunun içilmesi yoluyla sağlanacağını kaydetti.



Çolak, mantarların mutlaka tıbbi tedavinin yanında doktorların da görüşünün alınarak kullanılması gerektiğinin altını çizdi.



Ürünün ticarileşmesine katkı veren firmanın sahibi Mehmet Yüce de Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olduğunu, yıllardır Reishi Mantarı konusunda araştırmalar yaptığını dile getirdi.



Yüce, ürünün özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle tercih edildiğini ifade etti.



(AA)

