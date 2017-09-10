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Yaşam

Ölümsüzlük için arananın ne olduğu açıklandı

"İnsanoğlu vücut ile beyni birbirinden ayrıştırıp, bağlama yolunda"

10 Eylül 2017 14:49

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zerrin Pelin, 'ölümsüzlük' için arananın beynin yaşlanmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

İnsanoğlunun ölümsüzlük arayışını CNN Türk'e değerlendiren Prof. Pelin şunları söyledi:

"65 yaşından sonra her 5 yılda bir alzheimer olma riskiniz 2 kat artıyor. Bu 85'li yaşlara geldiğiniz zaman yüzde 30'lara varıyor. 90'lara vardığınız zaman bir plato çizdiği düşünülüyor ama orada ne olduğu çok belli değil. Dolayısıyla insanın aradığı şey aslında beynin yaşlanmamasını sağlamak. Aralık ayında bir kafa transplantasyonu yapılacak. Bu güç sahibi insanların erişebilecekleri bir şey. Dolayısı ile beyniniz sağlamsa ona uyduracak belki bir vücut bulacaksınız. İnsanoğlu artık vücut ile beyni birbirinden ayrıştırıp, birbirine bağlama yolunda. Hücre yaşlanmasını engellemek için yapılan birçok çalışma var ama bu çalışmaların en yoğunu 'Beynin yaşlanmasını nasıl engelleriz?' Şu ana kadar bulunmuş çok fazla bir şey yok. Alzheimerı engellemeye, yavaşlatmaya yönelik elimizde bir şeyler var ama beynin yaşlanmasını, alzheimer olmasını engelleyebilirsek, ölümsüzlük değil ama daha sağlıklı bir beyin ile yaşama olasılığımız da olacak."

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Zerrin Pelinalzheimerbeyinyaşlılık

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