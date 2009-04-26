Ölümsüzlüğün sırrı sinir büyüme faktöründe mi?

100 yaşına giren İtalyan bilim kadını Montalcini'nin uzun yaşam sırrının kendisine Nobel kazandıran buluşu olduğu iddia edildi.



İtalyan bilim kadını Rita Levi-Montalcini, önceki günlerde 100 yaşına basarak dünyanın en yaşlı Nobel sahibi insanı olarak tarihe geçti. Vatan'ın haberine göre, uzun yaşam sırrının kendisine Nobel kazandıran buluşu olduğu yönündeki iddia, bilim dünyasını karıştırdı. Montalcini, 1986’da “sinir büyüme faktörü”nü geliştirdi. Bir protein ya da amino asitle sinir sistemi hücrelerini geliştiren ve programlayan bu buluş sayesinde Nobel tıp ödülü aldı.



‘20’sinde gibiyim’



Halen Roma’daki Avrupa Beyin Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdüren Montalcini, İtalyan senatosunda senatör olarak da görev yapıyor. 100 yaşına basan başarılı bilim kadını, yeni yaşını şarap içerek kutladı ve zekasının 20 yaşındakinden bile daha açık olduğunu öne sürdü. Ancak Montalcini’nin arkadaşı profesör Pietro Calissano, meslektaşının bu yaştaki dinçliğini sinir büyüme faktörüne borçlu olduğunu iddia etti. Buna göre Montalcini her gün sinir büyüme faktörünü göz damlası olarak kullanıyor. Bu, normal bir insanın 10-15 yaşlarından itibaren yitirmeye başladığı beyin hücrelerinin daha uzun süre yaşamasını sağlıyor.

