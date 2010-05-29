Ölümsüzlüğün sırrı bu çocukta gizli!

T24- Brooke Greenberg, 17 yaşında ancak halen 1 yaşındaki bir çocuğun görüntüsüne ve davranışlarına sahip... Yıllar geçse de yaşlanmıyor.





Bilim adamları, "Bu çocuğun genleri yaşlanmanın sırları konusunda çok önemli sırları açığa çıkaracak" diyerek Greenberg'i incelemeye başladı.



Greenberg'in gen haritası çıkarılarak normal insanın genomuyla karşılaştırılacak. Böylece yaşlanmamasına sebep olan genler teker teker ayıklanabilecek. Araştırmaya dünyanın önde gelen tüm yaşlanma uzmanları katılıyor. Uzmanlar, bazı genlerin "kapatılması" durumunda yaşlanmanın yavaşlatılabileceği ya da tamamen durdurulabileceği teorisini test edecek.