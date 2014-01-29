T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ölümsüzlüğün kapısı aralandı!

Bilim insanları 'embriyonik kök hücre' üretmenin basit, hızlı ve ucuz bir yolunu bulduklarını açıkladı. Yöntemin kök hücre çalışmalarında yeni bir çığır açacağı belirtiliyor

29 Ocak 2014 17:45

Kök hücre araştırmalarında yeni sayfa açıldı. Bilim insanları, farelerde yetişkin hücreleri embriyonik kök hücre durumuna geri dönecek şekilde yeniden programlamanın ‘ucuz’ ve ‘kolay’ bir yolunu buldu. Yöntemin kök hücre biyolojisinde yeni bir çığır açıcı nitelikle olduğu belirtiliyor.

“Oyunun kuralını değiştirecek” denilen yöntemle hasta veya engelli insanların hasarlı hücrelerinin yenilenenmesinin kapısı da aralanmış oldu.

radikal.com.tr'nin Reuter'e dayandırdığı habere göre, University College London’dan Chris Manson, yetişkin hücrelerden pek çok farklı hücre tipine dönüşebilen çokfonksiyonlu hücreler elde etmenin en basit, ucuz ve hızlı metodunu geliştirdiklerini açıkladı. Mason, “Eğer yöntem insanlarda da başarılı olursa, hücre tedavilerinin kişinin kendi hücreleriyle yapılmasını sağlayarak oyunun kuralını değişterecek. Kişiye özel ilaç dönemi bu kez gerçekten başlayacak” dedi.

 

Etik açıdan doğru bulunmuyordu

 

Saygın bilim dergisi Nature’de iki ayrı yazıyla tanıtılan çalışma, Japonya’daki RIKEN Gelişim Biyoloji Merkezi ve ABD ’deki Harvard Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirildi. Kök hücreler, vücutta farklı hücre ve dokulara dönüşebilmeleri nedeniyle diğer hücrelerden farklı kabul ediliyor. Kök hücreler yardımıyla kalp hastalıkları, Parkinson ve felç gibi hastalıkların yeni dokularla tamamen tedavi edilebileceği umuluyor. Kök hücre çalışmalarında kullanılan hücrelerin iki kaynağı var: Biri insan embriyonundaki kök hücreler. Ancak bu yöntem, insan embriyonunun yok edilmesi gerektirdiği için etik açıdan eleştiriliyor ve protestolara konu oluyor. İkincisi de deri ve kandan alınıp yeniden programlanarak elde edilen kök hücreler.

Yetişkin hücreleri çoğaltan uzmanlar, daha sonra düşük oksijen ve asidik ortam gibi koşullarla hücreleri ölüm sınırına sürükleyecek kadar strese maruz bıraktı. Birkaç gün sonra, hücrelerin hala yaşadığı ve stres kaynağı uyaranlara karşı doğal olarak embriyonik kök hücre durumuna benzer bir noktaya geri çekildikleri belirlendi.

 

ETİKETLER

hücekökhayatölümölümsüzlükuzmanlarinsan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24