-Olumsuz hava uçuşlara iptal ettirdi İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılması gereken bazı iç ve dış hat seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. THY'nin sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda yapılması gereken TK 2662 sefer sayılı Sivas, TK 2750 Van, TK 2200 Kahramanmaraş, TK 2008 Nevşehir, TK 2664 Erzincan ve TK 2170 sefer sayılı Ankara seferleri ile TK 1845 Atina, TK 1861 Roma, TK 453 Donetsk, TK 1305 Malaga, TK 1301 Valensiya, TK 1309 Torino, TK 1879 Napoli, TK 824 Beyrut ve Britsh Airways'in 679 Londra seferinin de bulunduğu bazı iç ve dış hat seferleri, İstanbul'daki ve varış noktalarındaki kötü hava şartları nedeniyle iptal oldu. THY'nin TK 2254 ve TK 2256 sefer sayılı Hatay seferleri ise bu meydanın kapalı olması nedeniyle yapılamayacak. THY yetkilileri, bugün itibarıyla dış hatlarda 37, iç hatlarda ise 65 olmak üzere karşılıklı toplam 102 seferin kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur da Atatürk Havalimanı'ndaki 3 pistin de açık olduğunu, iniş ve kalkışlarda bir sorun yaşanmadığını kaydetti. Özuğur, dün havalimanından 332 iniş, 269 da kalkış olmak üzere toplam 601 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ve 63 bin 839 yolcunun geliş-gidiş yaptığını kaydetti. Özuğur ayrıca, dün pistlerin, taksi yolları ve park yerlerinin açık tutulması için 92 bin litre de-icing işlemi yapıldığını sözlerine ekledi. Bu arada, Atatürk Havalimanı'nda Pazartesi gününden bu yana iptal olunan seferler nedeniyle yolcular ile şirket görevliler arasında bazı tartışmaların yaşandığı öğrenildi.