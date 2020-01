'Olumlu' rapora rağmen annenin denetimli serbestlik başvurusuna ret; otizmli çocuk 4 yıldır cezaevinde!

Zeynep Bakır, 4 yıl önce örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine girdiğinde atipik otizm olduğunu öğrendiği çocuğu şimdi 4.5 yaşında. Poyraz Ali, 4 yıldır cezaevinde büyüyor. Anne Bakır'ın şartlı tahliyesine 7 ay kala cezaevi yönetiminin olumlu rapor vermesine rağmen denetimli serbestlik başvurusu tekrar reddedildi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hilal Köse'nin haberi şu şekilde:

Cezaevinde büyüyen atipik otizimli Poyraz Ali’nin annesi Zeynep Bakır’ın şartlı tahliyesine 7 ay kaldı. Ancak, denetimli serbestlik başvurusu yine reddedildi. Üstelik, cezaevi yönetimi bu kez hakkında ‘olumlu’ bir rapor hazırlamıştı. Ret kararı verilirken, cezaevinden rapor istenmediği anlaşıldı. Bakır’ın avukatları karara itiraz etti. Bakır, erken tahliyeyi oğlunun zamanında ilkokula başlayabilmesi için istiyor. Cezaevinden gönderdiği mektubunda, ‘damat tahliyelerine’ isyan ediyor: “Her sabah 06.30 civarında hücremizin kapısı gardiyanlar tarafından büyük bir gürültüyle açılır. Kapı kolu çevrilirken ‘çaaat’ diye bir ses çıkarır. Poyraz Ali hemen her sabah uykusunda irkilir. O her irkildiğinde kamu spotundan, damatlara her şey aklımdan geçiverir...”

Acil yardım istiyor

Bakır, Gebze Kadın Cezaevi’nden gönderdiği son mektubunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı’nın ‘Otizmlilerin ve ailelerinin yanındayız’ mesajı verdiği kamu spotuna dikkat çekiyor. “Sizce yanımda otizmli oğlumla, karanlık, izbe bir hapishane hücresinde, hapishanedeki 4. yılımızda bu spotu izlerken neler hissettim” diye soruyor.

Bugüne dek denetimli serbestlik başvurularının hepsi, idarenin hakkında verdiği raporlar bahane edilerek reddedilmişti. Sonunda idare ‘olumlu’ bir rapor yazmayı kabul etti. Ancak, son başvurusu da idareden rapor istenmeden reddedildi. Bakır, kendisiyle aynı durumda olan kimi erkek siyasi mahpusların denetimli serbestlikten yararlandığını dile getirerek şöyle diyor:

“ Hapishane müdürüne mevcut kamu spotunu hatırlatınca ‘Ama sen hükümlüsün’ dedi... İktidarın gözü benim muhalif kimliğimle kararmış durumda. Kendime, düşüncelerime sövmediğim, aynı düşünceleri taşıyan insanları karalamadığım, yalvar yakar olmadığım sürece beni bırakacak gibi durmuyor. Poyraz Ali’ymiş, otizmmiş iktidarın umurunda bile değil... Her nedense (!) çocukları değilse de, iktidar damatları önemsiyor.

"Damat Yeter ‘adresi sabit’ diye çıkıveriyor!”

Otizmli Poyraz Ali hapishanede kalabiliyor, uyku bozukluğundan sebep Kavurmacı hapishanede kalamıyor! Poyraz Ali’nin de ailesi, bir evi, kurulu düzeni var dışarıda ama çıkmasına birkaç ay kala bile denetimli serbestlik alamıyor ama Damat Yeter ‘adresi sabit’ diye çıkıveriyor.” Acil olarak Poyraz Ali’nin dışarıda eğitime devam etmesini sağlayacak bir şeyler yapılmasını isteyen Bakır, “Bunun için Adalet Bakanlığı’na bir dilekçe daha yazdım. Bunun sağlanabileceği pek çok açık kapı var ki kapı mı gerek bakanlığa, her şey birilerinin iki dudağının arasında... Oğlum, çıkarsak bu eylül ilkokula, değilse anaokuluna başlayacak. Yoksa ömründen, çocukluğundan, 1 yıl daha çalınmış olacak. Koca bir 4 yılı içerde geçirdi bu otizmli çocuk. Bunu kimse unutmasın” diyor.

Adaletten söz edeceksek...

Otizim aktivisti İrem Afşin, Poyraz Ali’nin eğitimi ve özgürlüğü için 3 yıldır kampanya yürüten ‘Payraz Ali’ye Adalet Grubu’nu oluşturan isim. Yetkililere bir kez daha çağrı yapıyor: “Bütün çabalarımıza rağmen, Poyraz Ali’nin 4 yılı cezaevinde geçti. Cezaevine rağmen tedavisinde büyük ilerleme kaydetti. Konuşup iletişim kurabilen atipik otizmli Poyraz Ali, bu yıl yaşıtları ile ilkokula başlamalı.” Son üç yılda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmeler yaptıklarını ve sözler aldıklarını anımsatarak, “Verilen tüm sözlere rağmen 0-6 yaş arası çocuğu olan hükümlü annelerin, infazlarının bitimine 2-3 yıl kala faydalanabildikleri denetimli serbestlik yasasından yararlanma zamanı Ocak 2016’da geldiği halde, “siyasi hükümlü” olması gerekçesi ile Zeynep Bakır bu haktan yararlanamadı. Zeynep Bakır’ın hükmüne karar veren özel yetkili mahkeme daha önce AKP iktidarı tarafından kapatılmıştı, öte yandan mahkeme savcısı, hâkimi ve hatta kararı onayan Yargıtay üyeleri halen FETÖ soruşturmasından tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor. Çocuklara ayrım, haksızlık yapılan bir ülkede kimse adaletten bahsedemez. Poyraz Ali’nin de diğer tüm çocuklar gibi vaktinde okula başlama hakkı var. Okul öncesi dönemde gerçek bir evde, anne ve babasıyla birlikte, sakince vakit geçirmeye ihtiyacı var” diyor.