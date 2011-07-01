Ölümlü maden kazalarında birinci olduk

T24- Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, Türkiye'nin ölümlü maden kazaları listesinde Çin'i bile geride bırakarak ilk sıraya oturduğunu açıkladı.



Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Türkiye'nin ölümlü maden kazalarında dünyada ilk sırada hatta Çin'in bile önünde yer aldığını belirterek "ILO'nun 176 sayılı sözleşmesini dünyada 24 ülke onayladı. İç hukuklarında bu sözleşmeye uyum çerçevesinde düzenlemeler yaptı. Sendika olarak biz de sözleşmenin onaylanması için uluslararası üst kuruluşumuz ICEM ile ulusal düzeyde kampanyalar düzenledik. İlgili, yetkili yerlere başvurduk. Ama ne yazık ki, madenlerde ölümlü kazalarda dünyada ilk sırada yer alan ülkemizde bu sözleşme onaylanmadı" dedi.



