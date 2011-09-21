Ölümlü kazaya taksitli ceza

T24-

Adli Tıp: Ölen kusurlu



Bir başsağlığı bile dilemedi



Hürriyet'in haberine göre, Maltepe Sahilyolu’nda 20 Mayıs 2010’da 22.30’da motosikletiyle giderken Selin Tiryaki’ye (19) çarparak ölümüne, arkadaşı Ozan Algün’ün yaralanmasına neden olan trafik polisi Hüseyin Sarıçiçek hakkındaki dava karara bağlandı.Kartal 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıl hapis istemiyle yargılanan Sarıçiçek, 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, cezayı 24 ay taksitli ödemeyle 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. MOBESE kayıtlarında yeterli görüntüye ulaşılamaması üzerine dosyanın gönderildiği bilirkişi fren izinin bulunmadığı kazada hem öleni hem yaralananı hem de kazayı yapan polis memurunu asli kusurlu bulmuştu.Adli Tıp Kurumu ise fren izi olmaması nedeniyle süratin ve olayın oluş biçiminin belirlenemediğini belirterek, Selin Tiryaki ile Ozan Algün’ü asli kusurlu, polis memurunu tali kusurlu bulmuştu.Kızları ölen Tiryaki ailesi karara isyan etti. Baba Reşat Tiryaki, “19 yaşındaki kızının hayatının baharında yaşama veda ettiğini, bir başsağlığı bile dilemeyen polis memurunun hiç tutuklanmadan 15 bin lira cezayla bu işten kurtulduğunu” belirterek, “Bu ceza yeterli değil. Onu ‘İşe gidiyordu’ diye koruyan emniyete ve kendisine yüklü miktarda tazminat davası açacağız” dedi. Ölen Selin’in kızkardeşi Şeyla ise cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu.