T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ölümlü kazaya taksitli ceza

Motosikletle çarparak Selin’in ölümüne neden olan trafik polisinin cezası belli oldu: 24 ay taksitle 15 bin 200 lira ödeyecek.

21 Eylül 2011 03:00



T24- Motosikletle çarparak Selin Tiryaki’nin ölümüne neden olan trafik polisinin cezası belli oldu. Polis Hüseyin Sarıçiçek, 24 ay taksitle 15 bin 200 lira ödeyecek.



Hürriyet'in haberine göre, Maltepe Sahilyolu’nda 20 Mayıs 2010’da 22.30’da motosikletiyle giderken Selin Tiryaki’ye (19) çarparak ölümüne, arkadaşı Ozan Algün’ün yaralanmasına neden olan trafik polisi Hüseyin Sarıçiçek hakkındaki dava karara bağlandı.


Kartal 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıl hapis istemiyle yargılanan Sarıçiçek, 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, cezayı 24 ay taksitli ödemeyle 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. MOBESE kayıtlarında yeterli görüntüye ulaşılamaması üzerine dosyanın gönderildiği bilirkişi fren izinin bulunmadığı kazada hem öleni hem yaralananı hem de kazayı yapan polis memurunu asli kusurlu bulmuştu.


Adli Tıp: Ölen kusurlu


Adli Tıp Kurumu ise fren izi olmaması nedeniyle süratin ve olayın oluş biçiminin belirlenemediğini belirterek, Selin Tiryaki ile Ozan Algün’ü asli kusurlu, polis memurunu tali kusurlu bulmuştu.


Bir başsağlığı bile dilemedi


Kızları ölen Tiryaki ailesi karara isyan etti. Baba Reşat Tiryaki, “19 yaşındaki kızının hayatının baharında yaşama veda ettiğini, bir başsağlığı bile dilemeyen polis memurunun hiç tutuklanmadan 15 bin lira cezayla bu işten kurtulduğunu” belirterek, “Bu ceza yeterli değil. Onu ‘İşe gidiyordu’ diye koruyan emniyete ve kendisine yüklü miktarda tazminat davası açacağız” dedi. Ölen Selin’in kızkardeşi Şeyla ise cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24