Olumlu ÇED raporu verilen Karpuzçay HES projesi, mahkemece durduruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karpuzçay üzerinde yapımına başlanan ve birinci kısmı tamamlanan 3 HES projesi için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporu, mahkeme tarafından iptal edildi. Aynı projeye bakanlık bu kez 'ÇED Olumlu' raporu verdi. Bölge halkının bir kez daha başvurusu üzerine mahkeme, proje için yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Projenin hayata geçmesi halinde dere suyu 30 bin metrede borulara hapsolacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Çınar'ın haberine göre, Manavgat'ta Karpuzçay diğer adıyla Çenger Deresi üzerinde Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2015 yılında verdiği 'ÇED Gerekli Değildir' raporuyla Kanyon Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. firması tarafından Çenger 1-2 ve 3 regülatörleri ve hidroelektrik santralleri projesi inşaatına başlanıldı. Köylüler tarafından 3 ayrı HES projesine karşı dava açıldı. Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi, 3 HES projesi için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararının iptaline hükmetti.

ÇED gerekli değildir raporu hukuka aykırı bulundu

Kararda, 'ÇED Gerekli Değildir' kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, toplam kanal uzunluğu 30 kilometre olan 3 santralin, yöreyi besleyen suları tamamen kanallar içine alacağı ve tüm canlıların olumsuz etkileneceği kaydedildi. Ayrıca proje sahasına 2 kilometre uzaklıkta Kaletepe Örenyeri, 1 kilometre uzaklıkta Tol Örenyeri'nin bulunduğu, Antalya Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan da izin alınmadığına dikkat çekildi. Yine proje sahasının sulak alanlar kapsamında olduğu, sadece Gençler'de 500 dönüm üzüm bağı ile 1500 dönüm tarım arazisinin ve yaban hayatın doğrudan olumsuz etkileneceği kaydedildi.

'ÇED olumlu' raporu iptal edildi

Firma, mahkeme süreci devam ederken ilk HES projesinin inşaatını tamamladı. Mahkemenin iptal kararı sonrasında inşaat durdu. Ancak firmanın başvurusu üzerine bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aynı proje için 'ÇED Olumlu' raporu verdi. Köylüler, 3 HES projesi ve regülatörleri için verilen raporun iptali için bu kez daha dava açtı. Davaya bakan Antalya 1'inci idare Mahkemesi, dere üzerinde ısrarla yapılmak istenen 3 HES projesinin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet verilebileceğine hükmederek, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, bölgede bilirkişi incelemesi yapılması yönünde de karar aldı.

Dere suyu 30 bin metrede borulara hapsolacak

Köylülerin avukatı Münip Ermiş, Çenger Deresi'nin Gündoğmuş sınırındaki kanyondan doğarak Güçlüköy'ün doğu eteğinden geçerek sırasıyla Gençler, Taşkesiği, Hacıobası mahallelerini geçerek Kızılot'tan sonra Akdeniz'e döküldüğünü söyledi. Kanyondan çıkan suyla Güçlüköy sınırlarındaki birinci HES'in tamamlandığını belirten Münip Ermiş, şöyle dedi:

"Çenger 1 regülatöründen alınan sular 6903 metre uzunluğundaki iletim borusuyla, Çenger 1 Santralı'na gelmektedir. Çenger 1 Santrali'nin yaklaşık 60 metre güneybatısında Çenger 2 Regülatörü konumlandırılacaktır. Çenger 2 Regülatörü'yle toplanan sular 14012 metre uzunluğundaki iletim hattıyla Çenger 2 Santralı'na gelecektir. Çenger 2 Santralı'nın yaklaşık 50 metre güneybatısında Çenger 3 Regülatörü konumlandırılacaktır. Çenger 3 Regülatörü ile çevrilen sular 8629 metre uzunluğundaki iletim hattıyla Çenger 3 Santralı'na gelecektir. Yani derenin neredeyse tamamında sular borular içine hapsedilecek."

Bölgenin hem doğal hem de tarihi anlamda çok önemli değerlere sahip olduğunu belirten Münip Ermiş, projenin bölgede yaşayan insanlar ve tarımsal faaliyetleri açısından da büyük zarar doğurucağını dile getirdi.