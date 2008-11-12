Ölümlerin yüzde 5'inin nedeni hava kirliliği

Ekuklu yaptığı açıklamada, günümüzde küresel ısınma, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak atıkların artması ve uygun bir biçimde zararsızlaştırılamaması, yoğun motorlu araç üretimi ve kullanımının hava kirliliğini arttıran önemli temel faktörlerden olduğunu belirtti.Kış mevsimiyle birlikte hava kirliliğinin artığını ifade eden Ekuklu, "Dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 5'inin nedenin hava kirliliğinin doğrudan ya da dolaylı etkileriyle olduğunu" iddia etti.Hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları öksürük ve bronşitten, kalp hastalığı ve akciğer kanserine kadar değişkenlik gösterdiğini bildiren Ekuklu, bu sorunların sağlıklı kişilerde bile gözlendiğini, özellikle bazı risk gruplarının kirlilikten daha kolay etkilenerek, ciddi sorunlar yaşadıklarını kaydetti.Başta bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar olmak üzere, yaşlılar, kronik akciğer ve kalp hastalığı olanlar, gebeler, sigara kullananlar ve sokakta yaşayan yoksulların en önemli risk grupları olduğunu belirten Ekuklu, şu bilgileri verdi:"Sayılan bu gruplarda hava kirliliğine bağlı olarak, solunum fonksiyonlarında bozulma, solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında artış ya da var olan hastalıkların alevlenmesi gibi sağlık sorunları gözlenmektedir. Bu gruplarda yer alanların özellikle sis ve hava kirliliğinin çok yoğun olduğu günlerde sokağa çıkmamaları ya da uygun önlemlerle sokağa çıkmaları gerekir"Kış mevsiminde solunum yollarıyla bulaşıcı hastalıkların artış gösterdiğini de hatırlatan Ekuklu, okul, huzurevi, toplu taşıma araçlarıyla seyahat gibi insanların toplu ve sıkışık olarak bulundukları ortamlarda bu sorunların yayılması daha da kolay olduğunu söyledi.Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirecek vitamin ve sebzelerle beslenme, bol sıvı tüketme ve mümkünse kalabalık ortamlarda bulunmamak gerektiğini anlatan Ekuklu, şunları kaydetti:"Kış hastalıklarında en önemli nokta, korunmadır. Çocukların, yaşlıların, kalp, astım, diyabet gibi kronik sağlık sorunları olanların özellikle soğuk havalarda ve havanın kirli olduğu günlerde zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önerilir. Kış aylarında giyime özen gösterilmeli. Aşırı terlememeye dikkat edilmelidir. Kış aylarında beslenme konusunda alınabilecek önlemler ise mevsim meyve ve sebzelerine ağırlık verilmesidir. Özellikle C vitamininden zengin besin maddelerinin alınması son derece önemlidir. Kronik hastalığı olanlar, gebeler, bebek ve çocuklar kalabalık ortamlardan uzak tutulmalıdır."