Ölümlerin sadece rakam olarak verilmesi toplumda nasıl bir algı yaratıyor?

Türkiye'de son 20 yılda deprem, sel, çığ gibi doğal afetler, iş kazaları, terör saldırıları gibi travmatik sonuçlara neden olan pek çok olay yaşandı.

1999 Gölcük depremi, 2003'te İstanbul‘daki terör saldırıları, 2015'teki Ankara Garı ve Suruç saldırıları, 2016'daki darbe girişimi akla ilk gelenler. Olayın mağdurlarının bir kısmı yaşananların ardından hayata yeni bir başlangıç yaparken kimileri ise hâlâ travmatik etkileriyle baş etmeye çalışıyor. Medyada genellikle ölü sayısı üzerinden kendine yer bulan bu olaylara şimdi bir de Koronavirüs salgını eklendi.

Adını, hikayesini bilmediğimiz birçok kişinin bir sayı olarak haberlere yansıması, ölümlerin kanıksanmasını kolaylaştırıyor mu?