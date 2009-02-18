Ölümlerin faturası personele

Sağlık Bakanlığı, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde enfeksiyona bağlı bebek ölümlerine ilişkin olarak Bakanlık aleyhine açılan davanın kaybedilmesi halinde tazminatın “kusuru bulunan personelden tahsil edeceği” uyarısında bulundu.



Sağlık Emekçileri Sendikası’nca yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Uzm. Dr. Orhan Koç imzası ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bebek ölümlerine ilişkin yazı gönderildiği ve gönderilen yazıda, Bakanlık aleyhine Canan-Gencay Esen vekili tarafından dava açıldığı belirtildi. Yazıda, Bakanlık aleyhine açılan davanın kaybedilerek, tazminat ödenmesi halinde bu tazminatın olayda kusuru bulunan personelden tahsil edileceği uyarısında bulunuldu ve dava dilekçesinin ilgili personele tebliğ edilerek, Bakanlık yanında davaya müdahil olarak katılabilecekleri bildirildi.



Açıklamada, Sağlık Bakanlığı inceleme raporunda, yaşanan ölümlerde hastane idaresinin kusuru ve ihmali bulunduğu hatırlatılarak, “Bakanlık, gönderdiği yazıda, eğer tazminat ödemek zorunda kalırsa bu tazminatın “sorumlu personelden tahsil edeceği” uyarısıyla hastane çalışanlarına, bebekleri hastanede ölen ailelerin karşısında davaya katılmaları yönünde tavsiye ve bilgilendirmede bulunmaktadır” denildi.



'Çalışanlar hedef gösteriliyor'



SES, söz konusu yazıyla, zarardan anlaşılan tek şeyin “maddi kayıp” olduğu ve ölen bebeklerin ailelerini önemsemeyen bir anlayış sergilendiğinin ifade edildiği açıklamada şunları belirtti:



“Tüm tıbbi raporların ve araştırmaların ortaya koyduğu gibi, böylesi bir olayda sağlık politikaları ve bu politikaların yerel uygulayıcısı olan idarecilerin sorumluluğu bulunduğu açıktır. Bu derece net bir tabloya, bebek ölümlerinin hastane enfeksiyonundan olduğunun bilinmesine rağmen, üstelik Ankara Valiliği’nin adli soruşturma izni vermemesini de eklersek, faturanın kime çıkarılmak istendiği daha net görülecektir. Çalışanların hedef gösterilmesi, sağlık hizmeti sunanların bebekleri ölen aileler nezdinde mesleki ve toplumun ahlaki değerleri ile karşı karıya getirilmesi yönündeki söz konusu anlayış ve uygulama kabul edilemez.” (ANKA)