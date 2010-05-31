'Ölümlere üzgünüz'

T24 - İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer, İsrail donanmasının Gazze’ye yardım taşıyan filoya saldırısının ardından, meydana gelen ölümlere üzüldüğünü söyledi.



Ben Eliezer, Ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Görüntüler kesinlikle hiç hoş değil. Ben ancak ölümlere üzüldüğümü söyleyebilirim" dedi.



Ben Eliezer, dün gece yarısı sonrası İsrail donanması askerlerinin saldırısından sonra açıklama yapan İsrailli ilk üst düzey yetkili oldu.



Bu arada İsrail’in Kanal 2 televizyonu, yine yabancı kanallara dayanarak, ölü sayısının 20’ye yükseldiğinin söylendiğini duyurdu.



Ancak İsrail’de operasyonla ilgili haberlerde sansür uygulanması nedeniyle, sadece sınırlı bilgi akışı bulunuyor ve muhtemel zayiatla ilgili haberler sadece dış basına dayandırılıyor.



İsrail’den ölü veya yaralı sayısına ilişkin de herhangi doğrulama veya yalanlama da gelmedi.



Bu arada İsrail ordusundan "Mavi Marmara" gemisine yapılan uyarı basına verildi. Buna göre İsrail donanmasından Mavi Marmara’ya, operasyon öncesi "Şu anda çatışma bölgesine yaklaşıyorsunuz. Rotanızı değiştirip Aşdod limanına doğru ilerleyin. Orada yardımlar boşaltılıp Gazze’ye gönderilecek; sizler de ülkelerinize dönersiniz. Yardımların Gazze’ye iletildiğini de göreceksiniz" denildiği belirtildi.



Öte yandan İsrail Kanal 2 televizyonu, gemilerden sadece Mavi Marmara’da olaylar meydana geldiğini, diğer 5 gemidekilerin direnmeden İsrail askerlerine teslim olduğunu da aktardı. Aynı televizyon, Marmara gemisindekilerin İsrail komandolarını taşlar, uzun bıçaklar ve sopalarla beklediğini, hatta birkaç el silah sesi duyulduğunu da öne sürdü.



Bu arada gemide üyesi, Knesset milletvekili Hanen Zubi bulunan Balad partisinin Başkanı Muhammed Bereke, "İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanını ’sivil bir filoya karşı kazandığı parlak zaferi’ nedeniyle kutladığını" söyledi.



Bereke, yaptığı açıklamada, "filoya katılanlardan bazılarının ölümüne yol açması nedeniyle, İsrail’in korsan hükümetinin, ülkeyi uluslararası ve insani hukukun gerisine düşürdüğünü" ifade etti. Bereke, "Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ve (İsrail Savunma Bakanı Ehud) Barak gibi tiranlar, kendilerine ancak tarihin çöplüğü içinde yer bulacaklardır" diye konuştu.









