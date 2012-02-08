Ölümle tehdit davası



T24- Şahnaz Çakıralp’le olaylı boşanma davası süren Murat Öncel, “Şahnaz beni ölümle tehdit ediyor. Elinde uygunsuz görüntülerimin olduğunu düşünüyorum” diyerek suç duyurusunda bulundu









Milliyet'in haberine göre, önceki ay olaylı boşanma davalarıyla gündeme gelen Şahnaz Çakıralp ile Prof. Dr Murat Öncel bu kez tehdit ve şantaj iddialarıyla karşı karşıya... Önce Çakıralp twitter’dan önceki gün ölüm tehditi aldığını açıkladı. Dün de Prof. Dr. Murat Öncel boşanma davası açtığı 8 aylık eşi Şahnaz Çakıralp hakkında kendisini ölümle tehdit edip, şantaj yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne avukatı Rahmi Çelik ile giden Öncel, müracaat savcılığında yaklaşık bir saat ifade verdi. Adliye çıkışında eşi Çakıralp’in kendisini telefonla aratıp ölümle tehdit ettiğini ve elinde uygunsuz görüntülerinin olabileceğini belirten Öncel’in, savcılıktan koruma polisi talep ettiği öğrenildi.





Savcılık sonrası Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne de gidip ifade veren Öncel çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öncel, “Şahnaz ortak bir arkadaşımız olan spor hocasını arayıp benim için ‘Benim bir sevgilim var. Sevgilime onu vurdurtacağım’ demiş. O sırada telefonun ahizesi açık olduğundan bu konuşmalara üç kişi daha şahit olmuş. Onlar da bana şahitlik yapacak. İfademi verdim ve koruma talep ettim” dedi.





Öncel, savcılığa verdiği yazılı ifade tutanağında şu ifadelere yer verdi: “27.01.2012 tarihinde şüpheli Şahnaz Çakıralp 053262..... nolu telefondan müşteki ile ortak tanıdıkları olan spor merkezi işleten Burak Mataracı’nın yanında Bayram Kılıçarslan’ın da bulunduğu bir esnada ‘Aynen söyleyin o Murat Öncel’e benim birlikte olduğum bir sevgilim var, ben Murat’tan boşanmayacağım, sevgilim de boşanmamı istemiyor., Murat’ın tüm malvarlığı bir şekilde bana kalacak. Murat’ı sevgilime ve sevgilimin adamlarına silahla vurdurtacağım. Murat Öncel o... çocuğudur, şerefsiz i... homoseksüeldir. Bana boşanma karşılığında malvarlığını vermiyor’ şeklinde ağır küfürler hakaretler ve de tehdit etmiştir. Devamında ‘Bana yasal olarak hiçbir şey yapamazsınız, benim arkamda hangi iş adamlarının ve siyasetçilerin olduğunu biliyor musunuz, bunların kim olduğunu göreceksiniz’ şeklinde söz ve eylemlerde bulunmuştur.”





