Ölüme terk edilen köpekte cinsel saldırı şüphesi!

Adana'da öldü sanılarak gömülmek istenen köpeğin yaşadığı belirlenince veteriner hekim kliniğine götürüldü. Yapılan muayenede, kuyruk sokumunda kırık ve makatında ise genişleme tespit edilen ‘Pekinez’ cinsi köpeğin cinsel saldırıya uğradığına yönelik bulgular tespit edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde boş arsada, çöplerin arasında Pekinez cinsi köpeğin yerde hareketsiz yattığını gören bir çocuk, köpeğin öldüğünü düşünerek gömmek için yanına gitti.



Köpeğin hareket ettiğini gören çocuk, sosyal medya hesabından sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Melekler Yaşam Köyü (MEYAKO) Derneği ile iletişime geçti. Bölgeye giden Kılıç, köpeği tedavi ettirmek için veteriner hekim kliniğine götürdü.

"İnsan teması olduğu net"

Veteriner hekimlerin yaptıkları ilk incelemede köpeğin kuyruk sokumu bölümünde kırıklar olduğu, daha öncesinde şiddete bağlı izler ve karnında kist olduğu belirlendi.



Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, makat kısmında da genişlemeler bulunan köpeğin cinsel saldırıya uğradığı üzerinde durduklarını belirtti. Köpeğin dışkısını dahi tutamadığını kaydeden Sert, "Yaptığımız incelemelerde kuyruk sokumunda kırık, sağ kalça kemiğinde çıkık ve batın bölgesinde 5 santimetre tümör tespit ettik. Tedavisine başlandı. Travmaya maruz kaldığı için hayati riski devam ediyor. Bulgularımız sonucu insan teması sonucu olduğu çok açık" dedi.