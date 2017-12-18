Ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında kusurlu bulunan sürücü Orhan Kurt\'a (20), 5 yıl hapis cezası verildi.

Kaza, geçen 9 Eylül\'de merkez Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi Kuzeyçevre yolu köprü girişinde meydana geldi. Orhan Kurt yönetimindeki otomobil ile Elvan Elbasan kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Elbasan\'ın yönetimindeki otomobili içinde yolculuk yapan Hatice Göçer ölürken Elbasan yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan Kurt, tutuklandı.

Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Orhan Kurt ile mağdur ve sanık Elvan Elbasan hazır bulundu. Mahkeme heyeti tarafından sözleri sorulan sanık Kurt, \"Aracımla seyir halindeyken karşı taraftan gelen araç hatalı sollama yapınca kafa kafaya çarpıştık. Olay sonrası korktum, kaçtım, otobüsle Kahramanmaraş’a gittim. Pişmanım” dedi.

Olayda mağdur, hem de sanık olan Elbasan ise, \"Kaza yerinde köprüyü çıkarken karşı yönden gelen araç bir aracı sollayıp, uzun lambalarını yakarak bana doğru geldi. Aracın sağ tarafı uçurumdu, ben de sola doğru direksiyonu kırdım. Sol şeritte kafa kafaya çarpıştık. Yengem Hatice Göçer hayatını kaybetti, ben de yaralandım. Sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Orhan Kurt\'a ‘taksirle 1 kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, hem sanık hem de mağdur olan Elvan Elbasan\'ı ise beraat etti.