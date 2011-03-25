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Yaşam

Ölüme koştuğunu bilmiyordu

Şişli’de evine girerken tabancayla vurularak öldürülen Love Bar’ın işletmecisi Engin Temel cinayetiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

25 Mart 2011 02:00

T24 - Şişli’de evine girerken tabancayla vurularak öldürülen Love Bar’ın işletmecisi Engin Temel cinayetiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 


9 Aralık 2008 sabah 06.41’de meydana gelen cinayete ait görüntüler yakınlardaki otoparkın güvenlik kamerası tarafından çekilmiş. KanalTürk’te yayınlanan görüntülerde Temel sokağa gelmeden 28 saniye önce 2 katil zanlısı kameraya yansıyor. Başlarına kapüşon geçiren şüpheliler, Temel’in oturduğu apartmana giriyor. Saat 06.40’ta cipini otoparka bırakan Temel, kendisiyle birlikte gelen arkadaşlarını bekletmemek için eve doğru koşuyor. Temel güvenlik kamerası alanından çıktıktan 19 saniye sonra 2 şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Temel’in kız arkadaşının çığlık atarak yardım istediği kameraya yansıyor. Temel, apartman girişinde biri göğsüne biri de başına isabet eden kurşunlarla öldürülmüştü. 


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