Ölüme koştuğunu bilmiyordu

T24

9 Aralık 2008 sabah 06.41’de meydana gelen cinayete ait görüntüler yakınlardaki otoparkın güvenlik kamerası tarafından çekilmiş. KanalTürk’te yayınlanan görüntülerde Temel sokağa gelmeden 28 saniye önce 2 katil zanlısı kameraya yansıyor. Başlarına kapüşon geçiren şüpheliler, Temel’in oturduğu apartmana giriyor. Saat 06.40’ta cipini otoparka bırakan Temel, kendisiyle birlikte gelen arkadaşlarını bekletmemek için eve doğru koşuyor. Temel güvenlik kamerası alanından çıktıktan 19 saniye sonra 2 şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Temel’in kız arkadaşının çığlık atarak yardım istediği kameraya yansıyor. Temel, apartman girişinde biri göğsüne biri de başına isabet eden kurşunlarla öldürülmüştü.