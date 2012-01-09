Ölüme götüren sözler





T24- Antalya’da Dumlupınar çiftini peş peşe azgın sulara atlatan kavga, dansöze 100 lira takma konusundan çıktı.





Milliyet'in haberine göre, Antalya’da yaşadıkları tartışmanın ardından peşpeşe atladıkları denizde kaybolan Deniz ve Sabit Dumlupınar çiftini arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

İstanbul’da oturan ve Antalya’da yazlıkları bulunan Deniz Dumlupınar (45) ve inşaat mühendisi eşi Sabit Dumlupınar (46) yılbaşı gecesi Afyonkarahisar’daki otelde tanıştıkları çiftle, geçen cuma gecesi Konyaaltı’nda bulunan bir restoranda akşam yemeğinde buluştu. Alkol alan iki aile, daha sonra 7 nolu plaj kafeteryasında eğlenceye devam etti. Bir süre sonra Dumlupınar çifti arasında tartışma çıktı.





Tartışma büyüyünce sinirlenip denize atlamak isteyen Sabit Dumlupınar’ı güvenlik görevlisi güçlükle engelledi. Eşine sinirlenen Deniz Dumlupınar, fırtına nedeniyle oluşan dalgalar arasında denize atladı. Eşinin dalgalarda kaybolduğunu gören Sabit Dumlupınar da güvenlik görevlisinin elinden kurtularak denize atladı. Çift, kısa sürede dalgalı denizde gözden kayboldu. Bir güvenlik görevlisi ile garson, çiftin ardından denize girerek kurtarmak istedi. Ancak dev dalgalarla onları da sürüklenmeye başlayınca kendilerini güçlükle karaya atabildi.





Yılbaşı başlamış





Afyonkarahisar’da yılbaşı eğlencesinde Dumlupınar çiftiyle tanışan ve onların davetiyle Antalya’ya gelen ve olay gecesi birlikte yemeğe çıkıp eğlenen diğer çift, polisteki ifadelerinde ilginç bir detayı dile getirdi. Çift, restoranda eğlence sırasında Sabit Dumlupınar’ın dans eden oryantale 100 lira takmasının eşiyle aralarında tartışmaya neden olduğunu, uzun süre bu tartışmanın sürdüğünü kaydetti. Afyonkarahisarlı çift, daha sonra geldikleri plaj kafeteryasında Deniz Dumlupınar’ın dalgalı denize girdiğini, arkasından giden Dumlupınar’ın tüm ısrarına rağmen eşini geri döndüremediğini, sonrasındaçiftin dalgalar arasında kaybolduğunu aktardı.





Farklı konuştular





Dumlupınar çiftine o gece arkadaşlık eden H.P ve eşi H.A.P.’ye, DHA muhabiri telefonla ulaştı. F.A.P., şunları söyledi: “Bizi o gece yemeğe çıkardılar. Yemeğin ardından fırtına da olduğu halde ’Sahile bir gidelim’ dedik. Dumlupınar çifti denizi çok sever ve yaz- kış, gece- gündüz denize girerlermiş. O gece hava çok soğuk ve fırtınalı olduğu halde Sabit Bey denize girmeye kalktı. Deniz Hanım bir anda aşağı inerek ’Öyle girilmez böyle girilir’ dedi ve kendisini suya attı. Sabit Bey peşinden girdi. Geri dönmek için çabaladılar. Bu sırada görevliler yardıma geldiler, ancak başarılı olamadılar.” Polise verdikleri ifade ve tartışma nedeniyle ilgili konuşmayan F.A.P. bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı.





13 aylık ikiz bebekleri var



Antalya’da tartıştıktan sonra peş peşe denize atlayıp dev dalgalar arasında kaybolan Deniz ve Sabit Dumlupınar çiftinin, tüp bebek yöntemiyle 13 ay önce ikiz bebekleri dünyaya geldi. Dumlupınar çiftinin ikizleri Sude Deniz ve Sabit Çınar’a yakın aile dostları bakıyor.



