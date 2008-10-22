Ölüme birlikte gittiler

Tarsus Taşkuyu ' da oturan ve bîr süredir hasta olan Şevket Oğuz ( 72 ) dün sabah 52 yıllık eşi Fatma Oğuz ' un ( 71 ) yanında hayata gözlerini yumdu . 7 çocuğunun babası olan çok sevdiği eşinin vefatıyla yıkılan Fatma Oğuz göğsünde büyük bir ağrı hissetmeye başladı . 10 dakika arayla Komşularının hastaneye götürmek üzere otomobile bindirdiği Fatma Oğuz daha yola çıkamadan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti . Çok sevdiği 52 yıllık eşi Şevket Oğuz ' u kaybeden Fatma Oğuz ' un bu dünyadaki yalnızlığı sadece 10 dakika sürdü.