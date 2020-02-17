Ölümden sonra yeşil alternatif: İnsan gübreleme

T24 Dış haberler

ABD'de cenazelerin çevreye duyarlı şekillerde defnedilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Washington, cansız bedenlerin daha hızlı bir şekilde doğaya karışacağı sistemi onaylayan ilk eyalet olurken Britanya'da da ölülerin daha hızlı toprağa karıştığı 'yeşil çözümler' gündeme geldi.

Ölüm sonrası uygulanan işlemlerin çevreye büyük zarar verenlerden olmasa da yeni alternatifler aranabilecek bir alan olduğunu söyleyen sürdürülebilir tarım ve toprak bilimi profesörü Lynne Carpenter-Boggs, ABD'de gelecek yıl dünyanın ilk 'insan gübreleme' sistemi için adım atılacağını söyledi.

İnsan gübreleme sisteminde ölüler hızla toprağa dönüştürülerek cesetlerin imhası kolaylaştırılıyor. Washington, ABD'de bu sistemi uygulayacak ilk eyalet oldu.

İnsan gübreleme yöntemi, ceset yakma gibi yöntemlerden daha çevreci kabul edilmenin yanı sıra mezar yeri sıkıntısı yaşayan bölgeler için de alternatif olarak görülüyor.

Nasıl yapılıyor?

İnsan gübrelemede, cesetler, içi alfalfa (kaba yonca), odun yongası ve saz dolu çelik bir konteynere koyuluyor. Konteynerin kapağı kapatılarak 30 gün bekleniyor ve ceset bu süre içinde doğal yollarla çözünerek sonunda "iki el arabasını" dolduracak miktarda toprağa dönüşüyor.