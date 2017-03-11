"Ölümden sonra beyin 10 dakika daha aktif çalışıyor"

Kanada'da Batı Ontario Üniversitesi tarafından yürütülen klinik çalışmada, yoğun bakım ünitesindeki hastaların bedensel faaliyetleri incelendi. Hürriyet'te yer alan habere göre, klinik olarak öldüğü açıklanan 4 hastadan birinin beyin faaliyetlerinin, hastaların kalbi durduktan sonraki 10 dakika boyunca devam ettiği belirtildi. Deneklerden alınan verilerin, derin uyku halindeki beyin dalgalarıyla benzerlik gösterdiği aktarıldı.

Araştırmaya katılan doktorlar kalp ve nabız durduktan sonra beyin aktivitelerinin devam etmesinin neden kaynaklanabileceği konusunda henüz bir açıklama yapmazken, araştırma ‘ölüm sonrası’ hakkındaki tartışmaları da alevlendirdi. Öte yandan, ‘Yeni ölmüş bir hastadan organ bağışı yapmak etik mi’ gibi sorular da araştırmanın ardından gündeme geldi.