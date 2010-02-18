Ölümden son anda kurtuldu

Kaçış ustası genç illüzyonist, ilk defa 100 yıl önce denenen bir kaçış numarasını yeniden denerken neredeyse canından oluyordu.



Avustralyalı illüzyonist “Cosentino”, Melbourne Akvaryumu’nda sergilediği performansla, tam 100 yıl önce ilk kez denenen bir şovu tekrarlamayı başardı. Yüzyıl önce dünyanın en başarılı kaçış ustası kabul edilen Harry Houdini, Avustralya’daki Yarra nehrine ayak bileklerinden boynuna kadar zincirli bir halde baş aşağı olarak sarkıtılmış ve kurtulmayı başarmıştı.



Bir asır sonra Avustralyalı kaçış ustası Cosentino aynı başarıyı göstermek için köpekbalıkları, iğneli vatoz ve balıklarla dolu bir akvaryuma girdi. Zincirlerle bağlandığı 60 kiloluk taş bloktan kurtulmak için 2 buçuk dakika süre verilen Cosentino, bir kilitle çok vakit kaybedince kaçışını 3 dakika 39 saniyede tamamlayabildi.



27 yaşındaki illüzyonist, hedeflediği süreden tam bir dakika 19 saniye daha geç tamamlayabildiği şovunun sonlarına doğru yüzeye çıkmakta zorlandı. Cosentino, 100 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirmenin sevincini gazetecilerle paylaştı.



