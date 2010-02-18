T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ölümden son anda kurtuldu

Kaçış ustası genç illüzyonist, ilk defa 100 yıl önce denenen bir kaçış numarasını yeniden denerken neredeyse canından oluyordu.

18 Şubat 2010 02:00

Kaçış ustası genç illüzyonist, ilk defa 100 yıl önce denenen bir kaçış numarasını yeniden denerken neredeyse canından oluyordu.


Avustralyalı illüzyonist “Cosentino”, Melbourne Akvaryumu’nda sergilediği performansla, tam 100 yıl önce ilk kez denenen bir şovu tekrarlamayı başardı. Yüzyıl önce dünyanın en başarılı kaçış ustası kabul edilen Harry Houdini, Avustralya’daki Yarra nehrine ayak bileklerinden boynuna kadar zincirli bir halde baş aşağı olarak sarkıtılmış ve kurtulmayı başarmıştı.
 
Bir asır sonra Avustralyalı kaçış ustası Cosentino aynı başarıyı göstermek için köpekbalıkları, iğneli vatoz ve balıklarla dolu bir akvaryuma girdi. Zincirlerle bağlandığı 60 kiloluk taş bloktan kurtulmak için 2 buçuk dakika süre verilen Cosentino, bir kilitle çok vakit kaybedince kaçışını 3 dakika 39 saniyede tamamlayabildi.
 
27 yaşındaki illüzyonist, hedeflediği süreden tam bir dakika 19 saniye daha geç tamamlayabildiği şovunun sonlarına doğru yüzeye çıkmakta zorlandı. Cosentino, 100 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirmenin sevincini gazetecilerle paylaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24