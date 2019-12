Ölümden kaçamadılar!

Fatih’te bir handa çıkan ve 2 kardeşin ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.



Laleli’de Aralık 2008’de çıkan silahlı çatışmanın görüntüleri, iki komşu esnaf arasında çıkan kavganın aniden silahlı çatışmaya dönmesiyle başlıyor. İşyeri sahibi Sertap Ö., elinde beyzbol sopası ile Mehmet C.’nin mağazasına geliyor. Sertap Ö.’nün 3 kardeşi de mağaza önüne geliyor. Aniden kavga silahlı saldırıya dönüşüyor. Mehmet C. silahla mağaza içerisinden dışarı ateş etmeye başlıyor.



Sopaya karşı kurşun



İlk kurşunlar Mehmet Şirin Ö. ile Tuncay Ö.’ye isabet ediyor. İki kardeş han içinde merdivenlerden yuvarlanıyor. Beyzbol sopası ile dışarı kaçan Sertap Ö.’nün peşinden koşmaya başlayan Mehmet C. ateş ederek Sertap Ö.’yü yaralıyor. Yere düşen Sertap Ö. olay yerinde hayatını kaybederken merdivenlere düşen Mehmet Şirin Ö. de hastanede yaşamını yitiriyor. Tuncay Ö. ile Zafer Ö. de kollarından hafif yaralanıyor. İki kişinin ölmesine neden olan Mehmet C. olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Yer kavgası nedeniyle çıkan olayla ilgili Mehmet C. halen kayıp.