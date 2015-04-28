Ölümden dönen Zorlu Holding patronu yaşadıklarını anlattı

Önceki gün bir helikopter kazası geçiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, “Ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış” dedi.

Zorlu Grubu’na ait Bell- 430 tipi helikopter önceki gün Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve eşi ile Prof. Dr. Yunus Aydın, Nurcan Aydın, Ayşe Nilgün Aydın ve Nurhan Karabacak’ı İstanbul’a götürmek için Dalaman’dan havalanmıştı. Helikopter saat 18:00 sıralarında Aydın semalarına geldiğinde motorlarından biri arızalanmıştı. Pilotlar Akın Yağmurlu ve Gülten Karaçay Aydın’ın Karacasu İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki Sırma Su Tesisleri pistine zorunlu iniş gerçekleştirmişti.

Motor arızası

Kazayı ve olay anında yaşadıklarını Hürriyet’ten Sefer Levent'e anlatan Ahmet Nazif Zorlu şunları söyledi:

“Helikopterde motorlardan birinde arıza olmuş. Pilotlar motor arıza lambasının yandığını gördüklerinde acil iniş sistemini çalıştırmışlar. Bu durumlarda helikopterin acil inebilmesi için bir sistem devreye giriyor. O sistemle alçaldık. Sonrasında sert bir iniş yaşadık.”

25 yıldır helikopterle seyahat ettiğini ilk kez böyle bir kaza yaşadığını belirten Zorlu, “Helikopterler çok güvenli araç. İndiğimizde hala pervane çalışıyordu. Tam olarak motorda ne sorun olduğunu tespit etmek için helikopteri Ankara’ya götürüp inceleyecekler” dedi.

'Ne oldu anlamadık'

Olayın çok ani yaşandığını tam ne olduğunu anlamadıklarını da söyleyen Zorlu, “Ben bir başka helikopter ile İstanbul’a döndüm. Dün sıcağı sıcağına ne yaşadığımızı anlamadım. Ancak bugün olayın ciddiyetini daha iyi anladım. Çok şükür ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Sadece bir arkadaşımız belinde bir ağrı hissettiği için hastanede kontrol edildi. Hiçbirimiz de bir sorun yok” dedi.