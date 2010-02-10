Ölümden dönen Ece sonunda okulunda

T24 - İstiklal Caddesi'nde yürürken kafasına çerçevesiyle düşen cam yüzünden ağır yaralanan ve aylardır süren ölüm kalım savaşını kazanan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Ece Turhan'ın dosyasının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.





Ailesinin, dört şirket aleyhine açtığı 1 milyon 100 bin liralık tazminat davasında Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ece Turhan’ın yüzde kaç oranında işgücü kaybına uğradığı ve vücudundaki hasar oranının tespit edilmesini istedi.





Duruşma sonrası Fatih’teki evlerinin önünde babası İhsan Turhan’la yürüyüşe çıkan Ece ise okula dönmeyi çok istediğini söyledi. Yüzde 90 görme sorunu yaşayan Ece, “Dün ilk kez okula gittim ve kendimi başarısız hissettim. Dönem kaybı yaşadığım için yeni bir çevre edinmeye çalışıyorum. Okuldaki arkadaşlarımın beni tanımamasına çok üzüldüm. Ayrıca okurken teleskopik mercek kullanmak zorundayım. İyileşmem için bana dua eden herkese teşekkür ederim” dedi.

Ece Turhan’ın üzerine 23 Ocak 2009’da Fitaş İş Hanı’nın 5’inci katından 250 kilogramlık cam, alüminyum çerçevesiyle birlikte düşmüş ve Ece ağır yaralanmıştı.