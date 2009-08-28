Ölümcül sivrisinek şimdi de İsviçre' de

İsviçre Üniversitesi'nden araştırmacılar Asya kayalık havuz sivrisineği adı verilen ve Orta Avrupa'da ilk kez rastlanan bu türün, İsviçre'nin iç kesimindeki 1400 kilometrekarelik bir alana yayıldığının belirlendiğini belirtti.

Parazit uzmanı Alexander Mathis, bugün yaptığı açıklamada, test edilen 3500 alandan 122'sinde bu sivrisinek türünün larvalarına rastlandığını söyledi.

Mathis bu sonucun bu türün bölgede tutunduğunu ve yayıldığını gösterdiği uyarısında bulundu.