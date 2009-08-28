Ölümcül sivrisinek şimdi de İsviçre' de

Ölümcül olduğu vurgulanan Batı Nil virüsü taşıyıcısı bir sivrisinek türü İsviçre'de de ortaya çıktı.
İsviçre Üniversitesi'nden
araştırmacılar Asya kayalık havuz sivrisineği adı verilen ve Orta
Avrupa'da ilk kez rastlanan bu türün, İsviçre'nin iç kesimindeki 1400
kilometrekarelik bir alana yayıldığının belirlendiğini belirtti.
Parazit
uzmanı Alexander Mathis, bugün yaptığı açıklamada, test edilen 3500
alandan 122'sinde bu sivrisinek türünün larvalarına rastlandığını
söyledi.
Mathis bu sonucun bu türün bölgede tutunduğunu ve yayıldığını gösterdiği uyarısında bulundu.